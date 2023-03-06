На этой неделе в ДНР синоптики прогнозируют потепление, временами возможен легкий дождь

Прохладнее будет на северо-востоке Республики Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Гидрометцентр России на этой неделе в Донецке и ДНР прогнозирует существенное потепление. Ожидается, что к середине недели в столице Республики температура воздуха ночью поднимется до плюс 7 градусов. При этом минимальная температура с понедельника на вторник будет в диапазоне минус 1 градуса. Днем столбик термометра будет подниматься до плюс 14 градусов.

Весенний легкий дождь ожидается во вторник, четверг, пятницу и воскресенье.

На северо-востоке Республики ночью ожидается от минус 2 до плюс 6 градусов, а днем - от плюс 3 до плюс 12-ти. Осадки не исключены в течение всей недели, кроме понедельника.

В Мариуполе столбики термометров ночью будут показывать от плюс 1 до плюс 5 градусов, днем - от плюс 8 до плюс 11 градусов. Дождливую погоду синоптики прогнозируют во вторник, пятницу и воскресенье.

Первый весенний месяц приносит оттепель, цветение подснежников и прилет птиц с юга. В воздухе витает запах свежести. В народе раньше примечали, если 7 марта холодно, то лету быть дождливым. Если 8 марта выпадает снег, то и святая неделя (Пасха) будет холодная, если будет сухо, то не ждите дождя и в Пасху. Если 9 марта день выдался теплым, то апрель будут теплым.

Согласно народной поговорке, март зиму ломает, весне дорогу дарит. От него зависит то, какими будут вся весна и лето.

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