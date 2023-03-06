В ДНР за неделю почти вдвое больше жителей заболели коронавирусом

Вакцинация от COVID-19 - наиболее эффективная и безопасная мера защиты своего здоровья и здоровья окружающих Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецкой Народно Республике врачи с 28 февраля по 6 марта зарегистрировали 324 новых случая COVID-19. Об этом проинформировали в Министерстве здравоохранения ДНР.

- За неделю выявлено 197 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 131 человек (это в основном пациенты, нуждающиеся в подключении к кислородным точкам. – Авт.), - говорится в сообщении Минздрава Республики.

По данным ведомства, за этот же период сняты с учета после выздоровления 89 пациентов, еще десять человек не перенесли болезнь. В общей сложности в стационарах остаются 322 пациента с коронавирусной инфекцией, еще 225 - наблюдаются амбулаторно.

Отметим, что за все время (а первый случай заболевания коронавирусом в ДНР был зарегистрирован 31 марта 2020 года) инфицированных COVID-19 в Республике выявлено 179 091 человек. Из них последствия грозного недуга не перенесли 10 444 пациента.

Для недопущения распространения коронавируса республиканский Минздрав настоятельно рекомендует соблюдать меры профилактики и санитарно-гигиенические рекомендации.

- Соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей, а также надевайте маску в общественных местах, - советуют врачи-инфекционисты.

При этом стоит помнить, что вакцинация от COVID-19 остается наиболее эффективной и безопасной мерой защиты своего здоровья и здоровья окружающих. Информацию о бесплатной вакцинации и прививочных пунктах можно почерпнуть на официальном сайте Минздрава ДНР.

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