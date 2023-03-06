В ДНР резко возросло число заболевших коронавирусом

Медики фиксируют всплеск заболеваемости COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ДНР резко возросло число заболевших коронавирусной инфекцией. Медики зафиксировали, что число обратившихся за неделю в больницы с симптомами COVID-19 увеличилось вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Там уточнили, с что 28 февраля по 6 марта зарегистрировали 324 новых случая заражения населения COVID-19. За это время были сняты с учета после полного выздоровления 89 пациентов, еще 10 человек не смогли справиться с болезнью и скончались. Сейчас в условиях стационара остаются на лечении 322 коронавирусных больных, еще 225 человек наблюдаются амбулаторно.

Отметим, что на прошедшей неделе медики сообщали о 175 новых случаях заражения жителей ковидом.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР и ЛНР начнут работать выездные медбригады и многофункциональные госпитали. Теперь жители новых российских регионов смогут оперативней получить медпомощь, в том числе специализированную.

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