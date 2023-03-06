В ДНР и ЛНР начнут работать выездные медбригады и многофункциональные госпитали

Федеральные и региональные врачи будут помогать коллегам на местах. Фото: ЛИЦ

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут оперативнее получить необходимую медицинскую помощь, в том числе специализированную. Для этого на их территориях сформируют выездные медицинские бригады и полевые многофункциональные госпитали. На эти цели российские власти выделили свыше 1 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

- Субсидию получат медицинские организации, находящиеся в ведении Минздрава России и регионов. Из специалистов, работающих в этих структурах, планируется сформировать выездные бригады и полевые многофункциональные госпитали, которые будут оказывать нуждающимся медицинскую помощь, в том числе специализированную, - сказано в пояснительной справке к документу.

Уточняется, что федеральные и региональные врачи будут помогать коллегам на местах в организации работы. Подобная практика уже была опробована в России во время пандемии коронавируса и хорошо зарекомендовала себя.

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