В Донецке врачи извлекли пулю из работающего сердца 36-летнего пациента

Донецким врачам нет равных при лечении минно-взрывных, осколочных и пулевых ранений. Фото: Минздрав ДНР

Донецкие кардиохирурги сумели извлечь пулю из работающего сердца 36-летнего пациента. Эту сенсационную новость сообщил министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

- Им нет равных при минно-взрывных, осколочных и пулевых ранениях, — подчеркнул министр. - Это специалисты с колоссальным опытом, которые ежедневно спасают раненых жителей Донбасса, выполняя уникальные операции.

Дмитрий Гарцев рассказал, что накануне в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение (ДОКТМО) поступил 36-летний пациент со слепым ранением. Исследования показали, что у него пуля в перикарде. Врачам кардиохирургического отделения пришлось прооперировать раненого в условиях работающего сердца.

Сейчас пациент переведен в отделение, где получает неврологическую терапию, антибиотикопрофилактику, физиопроцедуры и ежедневные перевязки.

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