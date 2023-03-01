В крупнейшей больнице Донецка открыли отделение для помощи пациентам с комбинированными травмами

В ДокТМО создали отделение политравмы. Фото: скриншот с видео Администрации Главы ДНР

В Донецкой областной клинической больнице - ДокТМО (в прошлом больница имени Калинина, - ред.) открыли собственное отделение для помощи пациентам с комбинированными травмами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Главы ДНР.

В ДокТМО создали отделение политравмы. Фото: скриншот с видео Администрации Главы ДНР

Там пояснили, что создание этого отделения продиктовала сама жизнь, точнее, нынешняя военная обстановка в Донбассе. Большинство пациентов поступают в больницы с минно-взрывными травмами после пережитых обстрелов или подрывов взрывных устройств. Нередки случаи, когда осколки от снарядов поражают сразу несколько частей тела - грудную клетку, живот, конечности. Таким раненым всегда необходима незамедлительная профессиональная помощь, причем сразу нескольких врачей.

В ДокТМО создали отделение политравмы. Фото: скриншот с видео Администрации Главы ДНР

Для того, чтобы эффективно и в максимально сжатые сроки помочь таким пациентам, было принято решение на базе ДокТМО создать новое отделение политравмы. Теперь в одной операционной разные бригады врачей смогут помогать больным, которые поступили с комбинированными, или, как их еще называют, сочетанными, травмами.

- Необходимость формирования отделения сочетанной травмы продиктовала сама жизнь, то есть та реальная обстановка, которая сегодня существует на Донбассе, - заявил заведующий кафедрой госпитальной ПСПбГМУ имени академика И.П. Павлова Андрей Корольков.

В самом отделении будут работать нейрохирурги, абдоминальные хирурги и травматологи. Так что больше не придется приглашать специалистов из других отделений или больниц.

В ДокТМО создали отделение политравмы. Фото: скриншот с видео Администрации Главы ДНР

- Было бы странно не организовать такое отделение в самой крупной больнице Донецка и Донбасса - ДокТМО, где можно в одной операционной разными бригадами врачей - нейрохирургом, абдоминальным хирургом и травматологом - сразу помочь одному пациенту, - прокомментировал открытие нового отделения депутат Госдумы РФ, хирург Бадма Башанкаев.

Отметим, что за прошедший год более 3,5 тысяч военнослужащих и мирных жителей ДНР получили квалифицированную медицинскую помощь от медиков ДокТМО. В связи с боевыми действиями на территории Республики многих из пациентов доставляют в медучреждение с так называемыми сочетанными травмами.

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