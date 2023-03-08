Ростовская область определила для себя перспективные направления сотрудничества с ДНР

Особый интерес для Ростова-на-Дону представляют поставки из ДНР горно-шахтного оборудования. Фото: сайт Главы ДНР

В Ростовской области назвали наиболее перспективные направления сотрудничества с ДНР. Особый интерес для региона представляют несколько сфер. Об этом сообщили ДАН в правительстве области.

- Донецкая Народная Республика является промышленным регионом, в котором развиты угольная промышленность, черная металлургия и машиностроение. Вышеуказанные направления сотрудничества являются перспективными, - отметили там.

Уточняется, что особый интерес для Ростова-на-Дону представляют поставки из ДНР горно-шахтного оборудования.

- На угледобывающих предприятиях Ростовской области используется горно-шахтное оборудование, произведенное в том числе в ДНР - это очистные комбайны, проходческие комбайны и породопогрузочные машины, секции крепи механизированного очистного комплекса, пусковая аппаратура, высоковольтное энергетическое оборудование, - пояснили власти.

Напомним, ранее стало известно, какие товары поставляют из ДНР в Ростовскую область и обратно. Между соседними регионами налаживается товарооборот.

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