В Госдуму внесут вопрос об отмене НДС в ДНР

Речь идет об упразднении налога на товары и услуги народного потребления. Фото: Минагропром ДНР

В Госдуме планируют поднять вопрос о снятии добавочного налога на товары и услуги народного потребления в ДНР. С такой инициативой вышла Фракция ЛДПР. Об этом заявил руководитель регионального отделения партии в Донецке Андрей Крамар.

Он сообщил, что представители партии организовали встречу, в ходе которой намерены рассмотреть основания об упразднении данного налога в Республике.

- Сегодня пресс-встреча наша инициирована, чтобы получить все аргументы, почему 20% (НДС, - ред.) нужно отменять. И уже есть договоренность - после того, как мы сегодня аргументы все получим, мы передаем их в Госдуму во фракцию нашу, и они действительно будут инициировать, - пояснил Крамар журналистам.

Напомним, ранее в ДНР назвали причину подорожания лекарств в аптеках. Сообщалось, что из-за опасения санкций с местными реализаторами и сетями не хотят работать топ-10 крупных фармацевтических фирм.

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