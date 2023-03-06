В ДНР назвали причину подорожания лекарств в аптеках

Местные аптеки не могут предложить покупателям более низкие цены на медпрепараты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ДНР назвали причину резкого подорожания лекарств и медицинских изделий. Причину видят в нежелании ведущих фармацевтических фирм и заводов напрямую сотрудничать с реализаторами в Республике из-за возможного наложения санкций. Об этом сообщил ДАН директор по логистике одной из аптечных сетей региона Антон Свистун.

- Есть определенная проблема с тем, что с нашими дистрибьюторами и сетями не работают топ-10 крупных национальных дистрибьюторов, не работают заводы потому, что есть определенные опасения санкций, - заявил он.

По словам собеседника, это является одной из причин того, почему местные аптеки не могут предложить покупателям более низкие цены на лекарства. Те попадают к донецким поставщикам через несколько «рук» уже с наценками.

- Лекарства могут дорожать от нескольких процентов до нескольких десятков процентов, - заявил Свистун.

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