В ДНР крупные торговые сети снизили цены на товары после проведенных рейдов

Ценники наконец поползли вниз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рейды, проводившиеся по поручению властей по всем сетевым магазинам Донецкой Народной Республики, уже принесли свои первые плоды - цены наконец поползли вниз. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Он отметил, что Штаб по ценообразованию рекомендовал максимально допустимую розничную цену на 37 видов социальных товаров. Торговцы выразили готовность пересмотреть установленные ими ценники.

- Торговые сети «Первый республиканский супермаркет», «Молоко» и «Манна» снизили цены от 5% до 20% на несколько сотен позиций. Работу в этом направлении продолжим, - заявил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР цены на товары будут не выше, чем в соседнем Ростове. Власти Республики прорабатывают возможности урегулирования этого вопроса с 1 января. Неплохую помощь в этом сослужил специально созданный чат-бот. На основании жалоб, поступивших через него от населения, против недобросовестных предпринимателей был заведен ряд уголовных дел, а некоторых из них привлекли к административной ответственности.

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