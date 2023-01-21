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НовостиОбщество21 января 2023 13:53

В ДНР крупные торговые сети снизили цены на товары после проведенных рейдов

На протяжении двух недель во всех сетевых магазинах проходили проверки
Ирина ДМИТРИЕВА
Ценники наконец поползли вниз

Ценники наконец поползли вниз

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рейды, проводившиеся по поручению властей по всем сетевым магазинам Донецкой Народной Республики, уже принесли свои первые плоды - цены наконец поползли вниз. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Он отметил, что Штаб по ценообразованию рекомендовал максимально допустимую розничную цену на 37 видов социальных товаров. Торговцы выразили готовность пересмотреть установленные ими ценники.

- Торговые сети «Первый республиканский супермаркет», «Молоко» и «Манна» снизили цены от 5% до 20% на несколько сотен позиций. Работу в этом направлении продолжим, - заявил премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР цены на товары будут не выше, чем в соседнем Ростове. Власти Республики прорабатывают возможности урегулирования этого вопроса с 1 января. Неплохую помощь в этом сослужил специально созданный чат-бот. На основании жалоб, поступивших через него от населения, против недобросовестных предпринимателей был заведен ряд уголовных дел, а некоторых из них привлекли к административной ответственности.

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