В ДНР цены на товары будут не выше, чем в соседнем Ростове

Один из главных вопросов, волнующих на сегодняшний день жителей Донецкой Народной Республики - это непомерный рост цен на товары. Фото: сайт Главы ДНР

Один из главных вопросов, волнующих на сегодняшний день жителей Донецкой Народной Республики - это непомерный рост цен на товары. Власти Республики уже прорабатывают возможности урегулирования данного вопроса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Он заявил, что неплохую помощь в этом сослужил специально созданный чат-бот. На основании жалоб, поступивших через него от населения, против недобросовестных предпринимателей был заведен ряд уголовных дел, а некоторых из них привлекли к административной ответственности.

- Но это ситуативная реакция, а нам необходимы системные решения, связанные и с переходным периодом, и с вопросом, связанным с НДС, с отсутствуем у нас таможни, - пояснил Пушилин.

Уточняется, что сейчас власти предпринимают необходимые меры для того, чтобы с 1 января цены на товары в Республике были не выше, чем в соседней Ростовской области.

- Это целый комплекс мероприятий, - заявил врио Главы ДНР.

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