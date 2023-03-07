Проблему невыплаты денежных надбавок медикам ДНР и ЛНР изучит прокуратура

Начисление выплат началось с января 2023 года, однако по определенным причинам медики не получили ее в первый месяц года Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Проблему невыплаты денежных надбавок медработникам Донецкой и Луганской Народных Республик изучит прокуратура. С соответствующим запросом туда обратилась рабочая группа по вопросам СВО. О сбоях в выплатах медработникам Донбасса проинформировано также Министерство здравоохранения РФ. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».

- Обращения в рабочую группу о сбоях в выплатах положенных надбавок поступают от врачей ЛДНР. Замруководителя группы, глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова проинформировала Минздрав России о том, что этот вопрос взят на контроль. Соответствующий запрос также направлен в прокуратуру, - заявили в пресс-службе партии.

Как отметили там, в условиях военных действий медики должны получать все положенные им выплаты вовремя и в полном объеме.

Напомним, ранее сообщалось, что к началу марта более 6 тысяч медработников ДНР получили специальную доплату. Начисление выплат началось с января 2023 года, однако по определенным причинам медики не получили ее в первый месяц года.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Какие доплаты и компенсации по российским законам полагаются учителям и наставникам в ДНР

Педагоги ДНР получат возможность иметь те же льготы и выплаты, как и их коллеги из других регионов РФ (подробнее)