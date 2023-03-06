К началу марта более шести тысяч медработников ДНР получили специальную доплату

С февраля все сотрудники медучреждений получают зарплату в прежнем объеме Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

6364 медицинских работника Донецкой Народной Республики получили специальную социальную доплату к началу марта. Начисление выплат началось с января 2023 года, однако по объективным причинам медики не получили ее в первый месяц года. Об этом рассказал министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев.

— Зарплата за январь по объективным причинам была перечислена без учета стимулирующих и премиальных выплат. С февраля все сотрудники медучреждений получат зарплату в прежнем объеме, то есть на уровне ноября–декабря 2022 года. В последующем зарплата будет выплачиваться со всеми стимулирующими выплатами и премиями, — подчеркнул Гарцев.

Министр здравоохранения добавил, что специальная выплата положена положена медицинским работникам: центральных районных и районных больниц; поликлинического звена городских больниц; диагностических отделений, лабораторий, рентген-кабинетов, которые находятся в структуре поликлиники; станций и отделений скорой медицинской помощи, а также работникам патологоанатомической службы, которые проводят прижизненные исследования.

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