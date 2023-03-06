В Лисичанске после обстрела ВСУ повреждена насосная станция

Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины города Лисичанск. Фото: СЦКК ЛНР

В результате обстрела Лисичанска, произошедшего накануне со стороны украинских боевиков, получила повреждения насосная станция. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- В результате обстрела населенного пункта Лисичанск с применением артиллерийского орудия 155 мм (противником выпущено два осколочно-фугасных снаряда)… повреждена насосная станция, - проинформировали там.

Напомним, вооруженные формирования Украины утром 5 марта обстреляли город Лисичанск в ЛНР, в результате чего погиб мирный житель и еще семь получили ранения. Как уточнили в местной администрации, украинские боевики ударили снарядами по скоплению жителей Лисичанска, когда те ожидали подвоз воды. Вражеская артиллерия применила боеприпасы натовского образца калибра 155 мм.

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