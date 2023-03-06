ВСУ возобновили обстрелы Донецка и Горловки

Обстрелы крупных городов Донбасса возобновились. Фото (архив): ДНР онлайн

Украинские боевики возобновили обстрелы крупных городов Донбасса. Так, под прицельный огонь ВСУ сегодня попали Донецк и Горловка, по которым были нанесены новые удары из артиллерии. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что утром по Киевскому району Донецка противник выпустил три снаряда калибра 155 мм (стандарт НАТО). Огонь велся со стороны населенного пункта Ласточкино. Также обстрелу подвергся Кировский район, по которому из Желанного выпустили 4 таких снаряда.

Тем временем в Горловке под удар вражеской артиллерии попал Никитовский район. По нему из Леонидовки были выпущены шесть снарядов того же калибра. О пострадавших и повреждениях не сообщалось.

Напомним, прошедшая ночь на территории ДНР выдалась спокойной. Обстрелов со стороны ВСУ совершено не было. По данным СЦКК, предыдущий украинский обстрел был зафиксирован в воскресенье, 5 марта, в районе восьми часов вечера. Противник нанес удар по Ясиноватой из артиллерии калибром 152 мм.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Донецке на мине «Лепесток» подорвался подросток

Трагедия случилась в Кировском район столицы (подробнее)