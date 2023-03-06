Ночь на территории ДНР прошла без обстрелов

СЦКК с полуночи не зафиксировал обстрелов со стороны украинских боевиков Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Прошедшая ночь на территории ДНР выдалась спокойной. Обстрелов со стороны ВСУ совершено не было. Об этом свидетельствуют данные представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Там уточнили, что предыдущий украинский обстрел был зафиксирован в воскресенье, 5 марта, в районе восьми часов вечера. Противник нанес удар по Ясиноватой из артиллерии калибром 152 мм. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Всего за прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 99 боеприпасов. Под вражеским огнем оказались Донецк, Горловка, Ясиноватая, Макеевка, Михайловка, Пантелеймоновка, Владимировка, Никольское и Волноваха. По последней противник нанес удар из американской установки HIMARS, серьезно повредив здания неподалеку от ДК, в котором проходила памятная встреча в годовщину гибели легендарного донбасского командира Владимира Жоги. Кроме этого, в течение суток были повреждены два дома в Донецке и Верхнеторецком.

Сообщается также, что при детонации украинской мины «Лепесток» в Кировском районе Донецка был ранен подросток.

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