Украинские каратели ударили снарядами по скоплению жителей Лисичанска, ожидавших подвоз воды

На месте обстрела остались валяться пластиковые бутылки для воды. Фото: Адм. Лисичанска

Сегодня, 5 марта, обстрел Лисичанска со стороны киевских силовиков пришелся по скоплению горожан, ожидавших подвоз воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщила администрация города.

- Около 10:00 Лисичанск был обстрелян укронацистами. Вражеская артиллерия применила снаряды натовского образца, калибра 155 мм. Мирные жители ожидали приезда машины, которая доставляет воду. Удар был направлен именно по ним. Жертвой атаки стал один мужчина. Семь человек получили осколочные ранения разной степени, - говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности главы администрации Лисичанска Андрей Скорый подчеркнул, что киевские силовики используют методы террористов, пытаются запугать население.

- Я уверен, у них ничего не получится. Победа будет за нами! - добавил он.

Напомним, что за минувшие сутки обстрелу со стороны ВСУ подверглись три поселка в Лутугинском районе. В результате двое мирных жителей погибли и один был ранен. Около 30 домов получили повреждения. Также под обстрел попало Сватово, ранена мирная жительница 1982 года рождения.

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