В Донецке приступили к восстановлению библиотеки имени Крупской, поврежденной обстрелом ВСУ

Один из украинских снарядов попал в крышу библиотеки. Фото: ТГ/Хоценко

В Донецке приступили к восстановлению здания главной библиотеки города - имени Н.К. Крупской, которая сильно пострадала в результате обстрела ВСУ. Работы ведут московские специалисты. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Он напомнил, что после прямого попадания украинского снаряда была разрушена крыша библиотеки. Ее взялись отремонтировать в первую очередь из-за опасения приближающихся дождей.

- Перед строителями стоит задача до весенних дождей отремонтировать кровлю. Далее под строгим контролем архитектора будут производиться работы по восстановлению фасадной кладки, - проинформировал премьер.

Напомним, 19 февраля украинские боевики обстреляли Ворошиловский район Донецка с применением реактивной системы залпового огня, выпустив по нему 20 ракет. В результате получили повреждения здания и машины на улицах Артема, Челюскинцев и бульваре Пушкина. Один из украинских снарядов попал в крышу библиотеки имени Крупской. Удару также подверглась парковая зона рядом с детской ледяной горкой.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Мариупольский драмтеатр начал большие гастроли по России

Первое выступление прошло в Новочерскасске (подробнее)