Один из снарядов украинских боевиков попал в крышу библиотеки им. Крупской в центре Донецка

Обстрелами ВФУ также повреждены торговые ряды на Крытом рынке

Украинские боевики обстреляли Ворошиловский район Донецка с применением реактивной системы залпового огня, выпустив 20 ракет. В результате повреждения зафиксированы на улицах Артема, Челюскинцев и бульвара Пушкина. Один из украинских снарядов попал в крышу библиотеки им. Крупской. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— Во время обстрела Ворошиловского района удару подверглась парковая зона рядом с детской ледяной горкой. Снаряд также попал в крышу библиотеки им. Крупской. Повреждения получила школа «Альтаир». Имеются прямые попадания в жилые дома по бульвару Пушкина и улице Челюскинцев, — добавил мэр.

В Донецке также временно остановлено движение троллейбуса №2 и трамвая №1. Движение троллейбуса № 8 осуществляется по укороченному маршруту: «Свято-Покровский храм – ул. Набережная».

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