В ДНР и ЛНР восстановят за год более 2,5 тысяч многоквартирных домов

Помощь в восстановительных работах окажут регионы-кураторы и военные строители Фото: Александр ИВАНОВ

На территориях Донецкой и Луганской Народных Республик в текущем году планируют восстановить более 2,5 тысяч многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ со ссылкой на слова вице-премьера Марата Хуснуллина.

Он заявил, что в новых регионах России совместными усилиями федеральных заказчиков, регионов-кураторов и военных строителей планируется восстановить более 2800 многоквартирных домов.

- Более двух тысяч многоквартирных жилых домов - в ДНР, - уточнили ДАН в пресс-службе Правительства России.

Сообщается также, что еще 47 многоэтажек будут построены в Мариуполе, Волновахе и Алчевске. Как отметил Хуснуллин, вместе с новым строительством предполагается также создание социальной инфраструктуры.

Напомним, ход восстановления Мариуполя проинспектировал в ходе рабочей поездки в Донбасс глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Руководитель ведомства осмотрел как строящиеся, так и уже полностью возведенные в городе объекты.

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