В Алчевске проведут восстановительные работы на участке магистральной трассы теплоснабжения

В городе запланированы восстановительные работы Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2023 году в Алчевске планируют восстановить 25 объектов, включая те, что пострадали от обстрелов. Помощь в этом окажет на правах региона-куратора Вологодская область РФ. Об этом в ходе рабочей поездки в подшефный город сообщил первый замгубернатора Вологодской области Эдуард Зайнак.

Он отметил, что в прошлом году в Алчевске удалось восстановить 53 гражданских объекта. Городу также помогли со спецтехникой, медоборудованием, стройматериалами, доставкой гуманитарных грузов.

- Уже утвержден новый план мероприятий на 2023 год. Запланировано 25 объектов для восстановления, в том числе объекты, пострадавшие в результате обстрелов. И, уверен, все запланированное нами выполним, - заявил чиновник.

В свою очередь, в администрации города уточнили, что в этом году проведут восстановительные работы в образовательных и медицинских учреждениях, а также на участке магистральной трассы теплоснабжения. И подчеркнули, что вологжане оказывают в этом Алчевску всестороннюю помощь.

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