В ДНР и ЛНР планируют построить шесть крупных предприятий по переработке мусора

На таких заводах будут последовательно осуществляться все технологические процессы - начиная от сортировки и утилизации мусора, заканчивая размещением переработанного ТКО Фото: Андрей АБРАМОВ

На территории Донецкой и Луганской Народных Республик планируют построить шесть крупных предприятий по переработке мусора. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора.

Там уточнили, что российские экологи совместно с органами власти республик начали разрабатывать территориальные схемы обращения с отходами в этих регионах.

- Для развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территориях ДНР и ЛНР предварительно планируется строительство шести комплексных объектов по обращению с ТКО полного производственного цикла, - говорится в сообщении.

Уточняется, что на таких заводах будут последовательно осуществляться все технологические процессы - начиная от сортировки и утилизации мусора (компостирование, производство топлива), заканчивая размещением переработанного ТКО. Суммарная мощность строящихся объектов составит порядка 1,4 миллиона тонн отходов в год.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе выделили отдельную площадку для переработки строительного мусора. Из него делают материал для восстановления дорог.

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