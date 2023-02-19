В Мариуполе выделили отдельную площадку для переработки строительного мусора

Переработанный строительный мусор будут использовать для восстановления дорог и мостов. Фото: кадр из видео Виталия Хоценко

В Мариуполе появился полигон, где перерабатывают строительный мусор, оставшийся после сноса аварийных домов. Получившийся инертный материал используют в строительстве и восстановлении дорог и мостового хозяйства. Об этом рассказал Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

— Выделили в Мариуполе полигон, где работает специализированная техника, перерабатывающая строительные отходы в инертный материал, который затем используем в строительстве и восстановлении дорог и мостового хозяйства, — рассказал Председатель.

Хоценко добавил, что мощности такого полигона хватит на переработку 1,5 млн м3 строительных отходов в год.

Напомним, что ранее гостиницу «Дружба» в Мариуполе переоборудовали под пункт временного размещения. Всего в здании планируют разместить 200 человек. Как только необходимость в использовании гостиницы в качестве общежития отпадет, ее снова вернут в статус отеля.

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