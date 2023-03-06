Ход восстановления Мариуполя проинспектировал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу

Восстановление Мариуполя идет стремительными темпами. Фото: ТГ/Пушилин

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Донбасс проверил, как идет восстановление инфраструктуры Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Там уточнили, что глава министерства осмотрел как строящиеся, так и возведенные в городе объекты. Так, к примеру, ему представили многофункциональный медицинский центр, а также республиканский спасательный центр и новый жилой микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов. Все они были возведены силами военных строителей.

Кроме этого, Сергей Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода из Ростовской области в ДНР, который обеспечит водой многие населенные пункты этого региона, и высоко оценил старания военных строителей, принимающих участие в восстановлении социальной инфраструктуры Донбасса.

Напомним, ранее сообщалось, что всего в восстановлении Мариуполя планируют задействовать строителей из 12 регионов РФ. С такой поддержкой поставленная властями задача восстановить приморский город за три года будет выполнена.

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