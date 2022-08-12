На месте тех домов, которые не подлежат восстановлению, возведут новые. Фото: Минстрой ДНР

Восстановление Мариуполя идет полным ходом - в ближайший год здесь планируют построить 129 тысяч квадратных метров нового жилья. Его возведением занимаются строители из России. Об этом заявил заместитель председателя Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

Чиновник отметил, что на данный момент в строительных работах на территории города уже задействованы более 5 тысяч российских специалистов, из которых практически половина приехала сюда из Санкт-Петербурга.

- Работают, надо отметить, качественно и быстро. Всего же в восстановлении Мариуполя планируется задействовать строителей из 12 регионов Российской Федерации, - рассказал Евгений Солнцев.

Он добавил, что с такой поддержкой поставленная властями задача восстановить приморский город за три года будет выполнена.

Напомним, совсем недавно в Мариуполе «Единая Россия» открыла детский досуговый центр. Также здесь появился центр объединения гражданских инициатив «Единые». Он объединит общественников и неравнодушных жителей, которые хотят участвовать в жизни родного города и Республики.

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