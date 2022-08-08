«Спасибо за улыбки наших детей»

В Мариуполе «Единая Россия» открыла детский досуговый центр Фото: Александр ИВАНОВ

Возле здания гуманитарного центра в Мариуполе, расположенном в бывшем супермаркете Metro, всегда многолюдно. Люди приходят за помощью, многие - с детьми, которых не с кем оставить. Для того, чтобы мальчишки и девчонки проводили время весело и с пользой, «Единая Россия» открыла детский досуговый центр.

Центр уже работает, однако в ближайшее время его возможности будут расширены. Волонтеры организуют все виды занятий с детьми, установят теннисный стол, музыкальное оборудование и технику.

Детские рисунки в Мариуполе Фото: Александр ИВАНОВ

Перед тем, как пройти на территорию центра, детей записывают в журнале посещения, и малыши становятся подопечными детских волонтеров. По словам волонтера Людмилы Подгоровой, работа этого досугового центра в самом большом гуманитарном штабе - очень актуальна.

- Люди ведь к нам приходят не только за гуманитарной помощью, тут работают и административные услуги по трудоустройству, ремонт велосипедов, зарядка телефонов, рядом находится пункт по выдаче помощи для мам с маленькими детками, - говорит Людмила. - То есть, люди приходят сюда на несколько часов, и чтобы не томить своих чад в очередях, многие родители оставляют их у нас. Подвижные игры, побегать, попрыгать, порисовать, посмотреть мультики - у нас все это можно.

- С детьми очень весело. Пожалуй, у нас здесь самая интересная волонтерская работа, часто заигрываешься вместе с детьми, забываешь, что ты взрослая девушка, окунаешься в такое дорогое и бесценное детство, - говорит волонтер Анастасия Якина.

Не менее рады работе досугового центра сами дети и их родители.

- Мы пришли за гуманитарной помощью, а дочь в это время играет в детском центре. Ей очень нравится рисовать, хочет стать художником. Еще любит лепить из пластилина разные фигурки. Волонтеры во всем помогают, спасибо им за улыбки наших детей, - говорит мама 8-летней Кати Светлана.

В Мариуполе «Единая Россия» открыла детский досуговый центр Фото: Александр ИВАНОВ

Также на базе гумцентра открылся центр объединения гражданских инициатив «Единые». Он объединит общественников, неравнодушных жителей, которые хотят участвовать в жизни родного города и Республики.

- Когда еще были слышны взрывы, шли бои, активные жители Мариуполя уже объединялись для помощи друг другу, детям, семьям. Наша площадка «Единых» призвана поддержать всех, кто будет вместе строить новый мирный Мариуполь, - отметила заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Анна Кузнецова.

Ранее «Единая Россия» открыла Центры объединения гражданских инициатив «Единые» в 15 регионах России - в Брянской, Рязанской, Воронежской, Челябинской, Ульяновской, Омской, Сахалинской и Пензенской областях, республиках Татарстан и Удмуртия, Пермском, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Севастополе и Санкт-Петербурге.

В Мариуполе «Единая Россия» открыла детский досуговый центр Фото: Александр ИВАНОВ

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