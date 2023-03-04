КПРФ зарегистрировала региональное отделение партии в ДНР

Донецкое региональное отделение КПРФ получило свидетельство о госрегистрации Фото: Дмитрий СТЕШИН

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) открыла свое региональное отделение в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Там уточнили, что 3 марта Донецкое региональное отделение КПРФ получило Свидетельство о государственной регистрации. Уточняется, что его первым секретарем был избран Борис Литвинов.

- Получив Свидетельство регионального отделения КПРФ, коммунисты ДНР влились в единую семью членов КПРФ, надежду и оплот российского народа за народовластие и социалистический путь развития, - говорится в сообщении пресс-службы.

Тем временем в ДНР готовятся к выборам депутатов, которые пройдут 10 сентября. Об этом заявил врио Главы Республики Денис Пушилин.

- Выборы в ДНР пройдут, как и по всей России, в единый день голосования 10 сентября. Мы будем выбирать 90 депутатов Народного Совета и 435 депутатов в 20 муниципальных образованиях, - рассказал он.

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