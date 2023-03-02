В ДНР выборы депутатов пройдут 10 сентября

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

10 сентября в ДНР пройдут выборы депутатов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- Выборы в ДНР пройдут, как и по всей России, в единый день голосования 10 сентября. Мы будем выбирать 90 депутатов Народного Совета и 435 депутатов в 20 муниципальных образованиях, - рассказал Денис Владимирович.

2 марта прошло первое заседание Избирательной комиссии Донецкой Народной Республики, в котором приняли участие 12 членов комиссии с правом решающего голоса. В режиме ВКС на связи были председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Пушилин рассказал, что на первом заседании были рассмотрены вопросы избрания счетной комиссии, председателя, заместителя председателя и секретаря Избирательной комиссии ДНР. В результате тайного голосования председателем Избиркома избран Владимир Высоцкий.

- Благодарю Эллу Памфилову, членов ЦИК РФ и представителей всей избирательной системы России за особое отношение к Республике и содействие Избирательной комиссии ДНР. Избирательной комиссии предстоит большая работа, в ходе которой, уверен, будут обеспечены главные принципы российской избирательной системы – принципы равенства и открытости, - подчеркнул руководитель Республики.

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