В ДНР главой избиркома предлагается избрать Владимира Высоцкого

В Республике готовятся к выборам, которые пройдут 10 сентября - в единый день голосования в России Фото: Иван ЖИЛЯК

Центральная избирательная комиссия России предложила кандидатов на должности председателей избиркомов новых регионов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Так, в Донецкой Народной Республике главой избиркома предлагают избрать Владимира Высоцкого, в Луганской Народной Республике - Елену Кравченко, в Запорожской области - Галину Катющенко, а в Херсонской области - Марину Захарову.

Все кандидаты являются членами избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Напомним, ранее сообщалось, что Денис Пушилин включил шесть человек в состав Избирательной комиссии ДНР. В Республике готовятся к выборам, которые пройдут 10 сентября - в единый день голосования в РФ. Жители региона будут выбирать сроком на пять лет депутатов Народного Совета, а также представительные органы городов, районов, сел и поселков.

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