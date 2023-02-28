Леонид Пасечник назначил новых членов избирательной комиссии ЛНР

Еще шесть членов комиссии утвердит Народный совет ЛНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому в ЛНР назначаются новые члены избирательной комиссии. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Леонида Пасечника.

— Назначить членами Избирательной комиссии Луганской Народной Республики с правом решающего голоса: Бабенко Владимира Александровича, Белова Сергея Александровича, Кравченко Елену Валериевну, Куличенко Наталью Владимировну, Никитюк Оксану Валериевну, Приходько Максима Григорьевича, — сказано в документе.

Указ вступил в силу со дня его подписания, то есть с 27 февраля.

Напомним, что ранее Денис Пушилин включил шесть человек в состав Избирательной комиссии ДНР. Еще шесть членов Избирательной комиссии ДНР должен утвердить Народный Совет Республики.

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