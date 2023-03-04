В ДНР уточнили, когда заработают дополнительные пункты приема документов и выдачи российских паспортов

Процесс паспортизации населения оптимизируют. Фото: МВД ДНР

В ДНР уточнили сроки открытия дополнительных пунктов приема документов и выдачи российских паспортов. Жителям напомнили, что они будут размещены на площадках Многофункционального центра и в отделениях «Почты Донбасса». Информацию обнародовали в ДАН со ссылкой на Миграционную службу Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- Начало приема - 13 марта, - напомнили там.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент такой прием граждан еще не ведется. Информацию про отделения, где будет организована эта работа, жителям сообщат позднее.

Тем временем в Министерстве экономического развития Республики пояснили, что вести прием людей в отделениях МФЦ будут не сотрудники центров, а специалисты Миграционной службы.

Напомним, ранее сообщалось, что с 13 марта на территории Донецкой Народной Республики возобновляется прием документов и выдача паспортов гражданина Российской Федерации в ряде территориальных подразделений Миграционной службы.

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