Российские войска максимально приблизились к позициям ВСУ под Кременной

Между позициями российских военных и ВСУ практически не осталось «серых зон» Фото: Александр КОЦ

Подразделения российских войск максимально приблизились к позициям ВСУ в районе Кременной. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что к югу от города между позициями российских военных и противника не осталось «серых зон». Расстояние между ними сократилось настолько, что позволяет общаться без средств связи.

- В некоторых районах расстояние до противника составляет порядка 40 метров. Данный факт позволяет нашим военнослужащим вести диалог с украинскими боевиками без средств связи, - заявил офицер.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ испытывают острую нехватку продовольствия в районе Кременной. В связи с большими потерями техники и личного состава в подразделениях тылового обеспечения вооруженных формирований Украины перестал соблюдаться график поставок провизии и других материальных средств. Запасы еды и воды у украинских солдат уже на исходе.

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