Сухпаи заканчиваются, а поставок новых не предвидится: ВСУ испытывают острую нехватку продовольствия под Кременной

Запасы еды и воды у украинских военных уже на исходе. Фото: соцсети

Украинские силовики начали испытывать трудности с доставкой продовольствия и воды в районе Кременной. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на разведданные.

- В связи с большими потерями техники и личного состава в подразделениях тылового обеспечения вооруженных формирований Украины перестал соблюдаться график поставок в район Кременной провизии и других материальных средств, - рассказал он.

По словам офицера, запасы еды и воды у ВСУ уже на исходе.

- На данный момент у украинских боевиков индивидуальные рационы питания начали заканчиваться, а поставок новых в ближайшее время не предвидится. Касаемо воды, то уже используются дождевая вода и вода, скопившаяся в лужах, - отметил подполковник.

Напомним, ранее в ЛНР сообщили о попытке ВСУ контратаковать на краснолиманском направлении. Украинские войска были остановлены артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями ВС РФ.

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