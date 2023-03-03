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НовостиПолитика3 марта 2023 6:14

Сухпаи заканчиваются, а поставок новых не предвидится: ВСУ испытывают острую нехватку продовольствия под Кременной

Украинская армия столкнулась с проблемами в снабжении из-за больших потерь техники и личного состава
Ирина ДМИТРИЕВА
Запасы еды и воды у украинских военных уже на исходе. Фото: соцсети

Запасы еды и воды у украинских военных уже на исходе. Фото: соцсети

Украинские силовики начали испытывать трудности с доставкой продовольствия и воды в районе Кременной. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на разведданные.

- В связи с большими потерями техники и личного состава в подразделениях тылового обеспечения вооруженных формирований Украины перестал соблюдаться график поставок в район Кременной провизии и других материальных средств, - рассказал он.

По словам офицера, запасы еды и воды у ВСУ уже на исходе.

- На данный момент у украинских боевиков индивидуальные рационы питания начали заканчиваться, а поставок новых в ближайшее время не предвидится. Касаемо воды, то уже используются дождевая вода и вода, скопившаяся в лужах, - отметил подполковник.

Напомним, ранее в ЛНР сообщили о попытке ВСУ контратаковать на краснолиманском направлении. Украинские войска были остановлены артиллерийскими и мотострелковыми подразделениями ВС РФ.

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