В ЛНР сообщили о попытке ВСУ контратаковать на краснолиманском направлении

ВСУ стараются вернуть себе преимущество на данном участке фронта и отбить занимаемые ранее позиции. Фото: соцсети

ВСУ предприняли очередную попытку контратаковать российские силы на краснолиманском направлении, однако понесли потери и вернулись на ранее занимаемые рубежи. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По словам офицера, противник старается вернуть себе преимущество на данном участке фронта и отбить занимаемые ранее позиции.

- Вооруженные формирования Украины в очередной раз предприняли попытку в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Червонопоповка контратаковать наши наступающие порядки и отбить утраченные выгодные рубежи и позиции, - рассказал Марочко.

Подполковник отметил, что очередная попытка врага контратаковать была пресечена российскими войсками.

- Силами артиллерийских и мотострелковых подразделений, а также специальных войск РХБЗ украинские боевики были остановлены и, понеся потери в живой силе и технике, вернулись на ранее занимаемые рубежи, - пояснил он.

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