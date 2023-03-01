В ЛНР заявили, что ВСУ привлекли подростков к выполнению боевых задач под Артемовском

Ранее украинские военные и иностранные инструкторы обучали детей азам диверсионной деятельности. Фото: соцсети
Украинские националисты, находящиеся на линии боевого соприкосновения в Донбассе, начали привлекать к боевым действиям подростков. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.
Он уточнил, что ранее спецслужбы ЛНР на освобожденной территории Республики обнаружили базу, на которой украинские и иностранные инструкторы в ходе «военно-патриотической игры» обучали детей азам диверсионной деятельности. Многие из украинских подростков были отмечены в молодежном движении националистов и прошли подобное обучение в детских лагерях.
Видимо, теперь их «знания» решили применить на практике. Так, в районе Артемовска зафиксировано прибытие автобуса с молодыми несовершеннолетними людьми - всего около 30 человек.
- Установлено, что они прибыли в штурмовой батальон «Айдар»* для оказания помощи в ведении боевых действий, - рассказал Марочко.
* Запрещенная в РФ организация
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