В ЛНР заявили, что ВСУ привлекли подростков к выполнению боевых задач под Артемовском

Ранее украинские военные и иностранные инструкторы обучали детей азам диверсионной деятельности. Фото: соцсети

Украинские националисты, находящиеся на линии боевого соприкосновения в Донбассе, начали привлекать к боевым действиям подростков. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

Он уточнил, что ранее спецслужбы ЛНР на освобожденной территории Республики обнаружили базу, на которой украинские и иностранные инструкторы в ходе «военно-патриотической игры» обучали детей азам диверсионной деятельности. Многие из украинских подростков были отмечены в молодежном движении националистов и прошли подобное обучение в детских лагерях.

Видимо, теперь их «знания» решили применить на практике. Так, в районе Артемовска зафиксировано прибытие автобуса с молодыми несовершеннолетними людьми - всего около 30 человек.

- Установлено, что они прибыли в штурмовой батальон «Айдар»* для оказания помощи в ведении боевых действий, - рассказал Марочко.

* Запрещенная в РФ организация

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Глава ДНР: Из-за взрыва дамбы в Артемовске шансы ВСУ попасть в окружение лишь увеличились

Денис Пушилин рассказал о последствиях взрыва дамбы в Артемовске (подробнее)