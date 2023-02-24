В ДНР сообщили о гибели 6 и ранении 13 мирных жителей за сутки

Среди погибших оказались сотрудники скорой медицинской помощи. Фото: ТГ/Кулемзин

Украинские войска за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам ДНР 136 снарядов. В результате обстрелов погибли и были ранены мирные люди. Об этом проинформировали в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели 6 гражданских лиц, в том числе четырех сотрудников скорой медицинской помощи, в Петровском и Буденновском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 13 гражданских лиц, в том числе 10 сотрудников МЧС ДНР, в Петровском районе Донецка, - заявили наблюдатели.

Сообщается, что обстрелы велись противником из реактивных систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Смерч», а также ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм. Под вражеским огнем оказались четыре населенных пункта ДНР - Донецк, Горловка, Пантелеймоновка и Ясиноватая. Там повреждены 29 домостроений и 4 гражданских объекта.

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