Ведущие вузы ДНР перейдут в федеральное подчинение

Переход в федеральное управление предусмотрен для 18 научных организаций и высших учебных заведений Республики. Фото: ДАН

Около половины научных организаций и высших учебных заведений ДНР планируют перейти в федеральное подчинение. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования России.

- Из 21 научной организации, расположенной на территории ДНР, в ведение Минобрнауки России планируется передать восемь научных организаций, еще три закрепить за другими федеральными органами исполнительной власти, такими как: Минздрав России, МЧС России и Роспатент, остальные научные организации планируется закрепить на региональном уровне, - рассказали в ведомстве.

Уточняется также, что за Минобрнауки РФ планируют закрепить 7 из 16 вузов Донецкой Народной Республики, включая Донецкий национальный университет, Донецкую национальную академию строительства и архитектуры, Донецкий национальный технический университет, Донецкую академию управления и государственной службы при Главе ДНР, Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Туган-Барановского, Мариупольский государственный университет и Приазовский государственный технический университет.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР педагоги будут ежемесячно получать по 5 тысяч рублей за классное руководство. Соответствующая надбавка также полагается за осуществление кураторства.

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