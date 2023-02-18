В ДНР педагоги будут ежемесячно получать по 5 тысяч рублей за классное руководство

На сегодняшний день в Республике работают более 10 тысяч классных руководителей в школах и кураторов в организациях СПО Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Донецкой Народной Республике установили порядок выплаты педагогам ежемесячной премии за классное руководство или кураторство. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Он отметил, что поддержка педагогов - одна из приоритетных задач, которая стоит перед властями Республики.

- Выплата устанавливается из расчета пять тысяч рублей ежемесячно за полностью отработанное в календарном месяце время и независимо от количества учеников в классе, - отметил премьер.

Чиновник также подчеркнул, что денежное вознаграждение учителям будет выплачиваться дополнительно к региональной выплате за классное руководство, а ее снижение не допускается.

По словам Хоценко, на сегодняшний день в ДНР работают более 10 408 классных руководителей в школах и кураторов в учреждениях среднего профессионального образования.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР обеспечат бесплатным горячим питанием всех учащихся начальной школы. Властями уже утверждена дорожная карта по организации такого питания.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

Для жителей Донбасса установили правила, по которым они будут получать российские пенсии и социальную помощь

Государственная Дума приняла законы о пенсионном и социальном обеспечении в новых регионах РФ (подробнее)