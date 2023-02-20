Педагоги ЛНР будут получать ежемесячную поддержку в 5 тысяч рублей за классное руководство

Классные руководители будут получать ежемесячную доплату Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Педагогам Луганской Народной Республики с начала года положена дополнительная поддержка в размере пяти тысяч рублей за классное руководство. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

- Классный руководитель для детей – вторая мама. За эту дополнительную нагрузку педагоги России получают ежемесячную поддержку в размере 5 тысяч рублей, которая теперь гарантирована и педагогам Республики! – заявил руководитель региона.

Врио Главы Республики отметил, что в ближайшее время ежемесячное денежное вознаграждение учителям, осуществляющим классное руководство в школах и колледжах, будет выплачено сразу за январь и февраль.

- Финансирование выделено отдельным постановлением Правительства на текущий год, - подчеркивает Пасечник. - Поддержка и забота об учителях, воспитывающих и обучающих наших детей – одна из главных задач, поставленных Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который объявил 2023 год – Годом педагога и наставника.

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