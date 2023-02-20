ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка натовскими снарядами: погиб мирный житель

ВСУ продолжают бить по жилым кварталам. Фото: СЦКК ДНР
20 февраля в 14:10 украинские вооруженные формирования выпустили по Куйбышевскому району Донецка четыре натовских снаряда, калибром 155 миллиметров. В результате обстрела погиб мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
- По улице Правовой, 86 - ранен мужчина 1959 года рождения, к сожалению от полученных травм мужчина скончался в больнице, - говорится в сообщении.
Напомним, что за прошедшие сутки украинские боевики 47 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 246 боеприпасов. В результате одна мирная жительница погибла, еще двенадцать – ранены, в т.ч. девочка 2014 г.р. и подросток 2005 г.р.
- Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов Республики: Майорск, Зайцево, Горловка (Никитовский район), столица г. Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Ясиноватский район, - говорится в сводке СЦКК ДНР.
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