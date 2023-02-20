ВСУ десятки раз за сутки обстреляли ДНР, один мирный житель погиб, еще двенадцать – ранены

ВСУ усилили обстрелы Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Украинские боевики за прошедшие сутки 47 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 246 боеприпасов. Об этом сообщило Представительство ДНР в СЦКК.

- Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов Республики: Майорск, Зайцево, Горловка (Никитовский район), столица г. Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Ясиноватский район, - говорится в сводке СЦКК ДНР.

За прошедшие сутки одна мирная жительница погибла, еще двенадцать – ранены, в т.ч. девочка 2014 г.р. и подросток 2005 г.р. Все ЧП произошли в Ворошиловском районе Донецка.

На донецком направлении противник совершил 37 обстрелов из РСЗО «Град», артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 9 обстрелов из артиллерии 155 и 122 миллиметра, миномет 120 миллиметров. На ясиноватском - 1 обстрел из артиллерии 155 миллиметров.

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