800 жителей Петровского района Донецка остались без электроснабжения

Украинские боевики продолжают обстреливать мирные районы Донецка (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Петровскому району Донецка, в результате чего без электроснабжения остались 800 абонентов. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Обесточено 8 трансформаторных подстанций. Без энергоснабжения 800 абонентов. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в ведомстве.

Напомним, что за час украинские боевики выпустили более 20 снарядов по Петровскому, Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Всего за сутки под огнем ВФУ оказались пять населенных пунктов Республики, включая Донецк и Горловку. Ранение получил подросток в Петровском районе Донецка. Всего по Донецкой Народной Республике за сутки было выпущено 45 различных боеприпасов. Вооруженные формирования Украины повредили также один дом в Петровском районе Донецка.

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