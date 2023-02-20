Луганские школьники нарисовали открытки к 23 февраля и отправили их защитникам Донбасса

Луганские школьники отправили военнослужащим поздравительные открытки. Фото: Телеграм/Сыны Отечества

Ученики школы № 13 имени Александра Молодчего подготовили поздравительные открытки и письма для военнослужащих 2 Армейского Корпуса к 23 февраля.

- Мы хотим поздравить с Днем защитника Отечества, наверное, с самым важным для военнослужащих праздником. Сегодня мы передаем открытки, которые рисовали ребята с первого по 11 классы, - рассказывает завуч школы №13 Вероника Бова. – Эти поздравительные открытки посвящены 23 февраля, чтобы поддержать боевой дух ребят, которые сейчас находятся на передовой линии, для того, чтобы они помнили, что их ждут дома. В открытках написаны очень важные слова поддержки.

Напомним, что 21 февраля в преддверии Дня защитника Отечества в Луганске выступит солист Большого театра Сергей Москальков. Артист представит зрителю концертную программу «Нам нужна одна победа».

- Благотворительный концерт «Нам нужна одна победа» солиста Большого театра Сергея Москалькова состоится в сопровождении оркестра и при участии актеров театра, - сообщили в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре на Оборонной, где и состоится концерт.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Московские стандарты городского транспорта теперь в Луганске: что изменилось

Мэр Москвы рассказал, как город помогает улучшать общественный транспорт в Луганске (подробнее)