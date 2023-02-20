Московские стандарты городского транспорта теперь в Луганске: что изменилось

Общественный транспорт Луганска вышел на московский уровень. Фото: t.me/mos_sobyanin

Стандарты городского транспорта Луганска дошли до уровня российской столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Делимся нашим опытом и знаниями, помогая улучшать инфраструктуру новых территорий, - сказал Собянин.

Благодаря шефской помощи Москвы в Луганске появилось четыре маршрута, два в центре и два в отдаленных районах, с контролем выполнения расписания и транспортной работы.

Общественный транспорт Луганска вышел на московский уровень. Фото: t.me/mos_sobyanin

Также в городе запущено полсотни низкопольных автобусов, которые, доступны для маломобильных граждан; оборудованы валидаторами, системой ГЛОНАСС, кондиционерами и системой информирования о маршруте и остановках; ходят по четкому расписанию с 05:00 до 22:00.

Кроме этого, теперь в Луганске действует система диспетчеризации - автобусы можно контролировать на карте в онлайн-режиме. Больше 100 водителей прошли обучение у московских специалистов. Восстановлен автобусный парк. Внедрена билетная система Москвы: проезд теперь можно оплачивать картой «Тройка», а счет пополнять через приложение в телефоне. Созданы единый бренд Луганского транспорта и навигация. Разработан сайт с актуальными маршрутами в Луганске, расписанием, ценами на проезд и способами его оплаты.

Общественный транспорт Луганска вышел на московский уровень. Фото: t.me/mos_sobyanin

- В результате изменений транспортная доступность в Луганске улучшилась для более 50 тысяч человек, а пассажиропоток увеличился на 30%. Поездки стали более быстрыми, безопасными и комфортными, - рассказывает мэр Москвы Сергей Собянин. - В планах - продолжить запускать маршруты наземного транспорта по всему Луганску, а также грамотно организовать дорожное движение, что снизит аварийность до 80% на отдельных участках и сократит время проезда автомобилей до 15%.

Отмечается, что аналогичные работы запланированы также и в Донецке.

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