21 февраля в Луганске с благотворительным концертом выступит солист Большого театра Сергей Москальков

Сергей Москальков выступит в Луганске. Фото: кадр из видео

Во вторник, 21 февраля, в столице Луганской Народной Республики выступит солист Большого театра Сергей Москальков. Артист представит зрителю концертную программу «Нам нужна одна победа», посвященную Дню защитника Отечества и 80-летию освобождения Ворошиловграда он немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре на Оборонной.

- Благотворительный концерт «Нам нужна одна победа» солиста Большого театра Сергея Москалькова состоится в сопровождении оркестра и при участии актеров театра, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в концертной программе прозвучат известные песни «Смуглянка», «Катюша», «Вечер на рейде» и другие.

Начало концерта запланировано на 14:00.

Луганский театр на Оборонной находится по адресу: улица Оборонная, 11. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +380 642 92 11 77, +380 642 92 11 81, +380 642 92 11 83, на сайте или на страницах театра в социальных сетях.

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