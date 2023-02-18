«Нам очень нужны управленцы с таким стержнем»: Финалиста конкурса «Лидеры возрождения» из Дружковки отправят на реабилитацию в Россию

Андрей Ковалев рассказал, как пошел в ополчение, как получил ранения и принял решение участвовать в кадровом конкурсе «Лидеры возрождения. ДНР». Фото: ТГ/Пушилин

Финалисту конкурса «Лидеры возрождения» из Дружковки Андрею Ковалеву и его супруге организуют реабилитацию в одном из профильных санаториев России. Об этом стало известно после того, как семью навестили врио Главы ДНР Денис Пушилин и секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Об этом руководитель Республики сообщил в своем телеграм-канале.

Семью Ковалевых навестили врио Главы ДНР Денис Пушилин и секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Фото: ТГ/Пушилин

Как выяснилось, глава семьи с 2014 года участвовал в боевых действиях в составе ополчения. А в июне прошлого года, будучи заместителем командира взвода разведки, получил тяжелое ранение и потерял ногу. Его супруга осенью во время вражеского обстрела Донецка получила ранение возле магазина «Изумруд», сейчас на ее ноге еще установлен аппарат Илизарова.

- Многие поникли бы духом, если бы выпало столько испытаний, но только не Андрей и Владислава. Они воспитывают двоих сыновей и полны планов на будущее, - рассказал Пушилин.

Андрей и Владислава воспитывают двоих сыновей и полны планов на будущее. Фото: ТГ/Пушилин

Несмотря на все трудности, бывший ополченец все же нашел в себе силы поучаствовать в кадровом конкурсе «Лидеры Возрождения» и прошел в финал. Рассказывает, что когда получил сообщение про участие в конкурсе, еще лежал в палате. У мужчины не функционировала левая рука, не видел правый глаз, не работали ноги. Жена повесила перед ним телефон, и он подал заявку. А эссе написал, когда уже выписали из больницы.

- Нога вообще не гнулась, на коляске, - вспоминает он.

Из 17 тысяч участников Андрей вошел в число тех, кто попал в финал конкурса. Сейчас он проходит курс реабилитации. Однако остро нуждается в проведении операции.

Узнав историю парня, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак выступил с инициативой организовать полное обследование для семьи Ковалевых на «большой земле». А при необходимости - помочь им восстановиться в одном из профильных санаториев России.

- Пройдете обследование по глазам, по опорке. Все рекомендации врачей получите. Дальше если нужна будет реабилитация, отправим вас в санаторий, - заверил он.

Андрей Турчак выступил с инициативой организовать полное обследование для семьи Ковалевых. Фото: ТГ/Пушилин

Как отметили гости, региону очень нужны управленцы с таким стержнем, с боевым опытом, с желанием преобразовывать Донбасс и Россию к лучшему. Они пожелали Андрею дальнейшей удачи в кадровом конкурсе. А еще привезли в подарок Ковалевым стиральную машину, которая точно послужит в хозяйстве молодой семье.

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