В ДНР сообщили о начале эвакуации жителей Артемовска

Эвакуированных жителей доставят в Шахтерск. Фото: мвдднр.рус

В Донецкой Народной Республике началась эвакуация жителей Артемовска. Первая группа должна прибыть в Шахтерск 20 февраля. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил глава администрации Шахтерска Александр Шатов.

- Уже сформирована группа из 70 человек, но не факт, что их всех сегодня доставят, но какая-то часть уже приедет точно. Это жители Артемовска, да, уже эвакуируют непосредственно из города, а также села Парасковиевка, - сообщил Шатов.

Напомним, что во время встречи с журналистами, блогерами и общественниками в Москве 10 февраля, временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о начале эвакуации жителей Угледара, уточнив, что на данный момент в городе остаются порядка 1,4 тысячи мирных жителей.

- Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения. То есть в первых многоэтажках из подвалов уже вывозили гражданских и перемещали в относительно безопасное место - это Волноваха. Людям оказывается вся необходимая помощь, - заверил Денис Пушилин.

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