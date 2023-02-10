Жителей Угледара начали эвакуировать в соседнюю Волноваху

Денис Пушилин рассказал о ситуации на угледарском направлении. Фото: сайт Главы ДНР

Из Угледара, где сейчас развернулись активные боевые действия, начали эвакуировать людей. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин во время встречи с журналистами, блогерами и общественниками в Москве.

Он уточнил, что на данный момент в городе остаются порядка 1,4 тысячи мирных жителей.

- Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения. То есть в первых многоэтажках из подвалов уже вывозили гражданских и перемещали в относительно безопасное место - это Волноваха. Людям оказывается вся необходимая помощь, - заверил он.

По словам руководителя Республики, сейчас российские войска закрепились в южной части Угледара, однако ВСУ продолжают перебрасывать в город дополнительные силы и средства. Денис Пушилин назвал это направление «достаточно горячим», однако отметил, что несмотря на замедление темпов продвижения ВС РФ планы по освобождению данного населенного пункта абсолютно не изменились.

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