Обстрелом ВСУ повреждено остекление детского сада в Донецке

Взрывная волна выбила стекла в здании детсада. Фото (архив): ТГ/Кулемзин

За ночь территория Донецка 4 раза подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в 22:02, 22:45, 23:50 и 00:30 со стороны населенного пункта Тоненькое по Киевскому району столицы ДНР были выпущены 15 снарядов калибром 155 мм. Обстрел города продолжился и утром.

- В 08:10 из населенного пункта Карловка по мирным кварталам Куйбышевского и Кировского районов выпущено 6 снарядов калибром 155 мм, сообщают в СЦКК, - проинформировал мэр.

Градоначальник также уточнил последствия вчерашних вражеских обстрелов по Донецку. Как говорится в информации, поступившей от администрации Петровского района, в 16:00 взрывом от снаряда было повреждено остекление детского сада № 180.

Напомним, вчера вечером шесть многоквартирных жилых домов были повреждены в Петровском районе Донецка огнем реактивной артиллерии ВСУ. Еще получили повреждения два частных домостроения в переулке Звеньевой - одно из них уничтожено полностью. После артобстрела район частично остался без энергоснабжения.

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