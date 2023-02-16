В Петровском районе Донецка обстрелом из РСЗО повреждены восемь домов

Последствия варварских обстрелов Петровки. ТГ/Кулемзин

Восемь жилых домов повреждены в Петровском районе Донецка огнем реактивной артиллерии ВСУ в четверг вечером.

- Продолжает поступать информация о варварских обстрелах Петровского района. В 16:00 из населенного пункта Максимильяновка враг выпустил по мирным жителям 10 ракет из реактивных систем залпового огня. Повреждены многоквартирные жилые дома в центре района – выбито остекление окон, осколками посечены кровли и стены, автомобили во дворах, объекты инфраструктуры, - написал в своем телеграмм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

По информацмм представительства ДНР в СЦКК, повреждения получили шесть многоквартирных домов: три — по улице Крамарчука, два — на площади Победы, один — на площади Петровского — там было прямое попадание снаряда.

Еще повреждены два частных домостроения в переулке Звеньевой — одно из них уничтожено полностью.

Также сегодня под мощными обстрелами оказались Киевский, Куйбышевский, Кировский районы Донецка, Ясиноватая и Червоногвардейский район Макеевки.

ВСУ повторно обстреляли Енакиево. Прилеты снова пришлись на район лицея информационных технологий.

Информация о последствиях обстрелов продолжает поступать.

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